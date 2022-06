DROLET, Jeannine Larose



À l'Hôpital St-Sacrement, le 25 mai 2022, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédée paisiblement et entourée des siens, madame Jeannine Larose, épouse de feu monsieur Gilles Drolet, fille de feu madame Germaine Larose et de feu monsieur Charles Antonio Larose. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Pierre Arcand), Louise, Dominique (Claude Chassé) de même que sa fille de coeur, Chantal Gravel; ses petits-enfants: Daniel, Sébastien, Amélie et Laurence; ses belles-soeurs Colette Drolet Tellier, Fernande Drolet, Lucille Bédard Drolet, Colette Marier Drolet; ainsi que pluieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St Sacrement pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital St Sacrement). Des formulaires seront disponibles sur place.