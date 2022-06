LEPAGE, Lilianne



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes de Québec, le 29 mai 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Lilianne Lepage. Elle était l'épouse de feu monsieur Gaston De Guise, fille de feu madame Lucienne Royer et de feu monsieur Adrien Lepage. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne (François Couture); ses petits-fils: Sébastien (Caroline Pageau) et Nicolas (Marie-Claude Fortin); ses arrière-petits-enfants: Derek, Mégane, William, Aurélie, Charles-Antoine et Raphaël; ses frères: Raymond (Irène Auger), Richard (Nicole Magnan); ses soeurs: Claire (René Bouffard) et Pierrette (Bernard Garneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre son frère feu Laurent (Gilberte Lachance) ainsi que ses soeurs feu Yolande et feu Madeleine (Jean-Marc St-Onge). La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13h à 16h.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles la journée suivante, en toute intimité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, Tél.: 418 527-4294, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.