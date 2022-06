THERRIEN, Claudette



" Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel " - Antoine de Saint-ExupéryÀ l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 4 mai 2022, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédée paisiblement et bien entourée par les membres de sa famille, madame Claudette Therrien, fille de feu Dominique Therrien et de feu Rose-Aimée Harvey et belle-fille de feu Étienne Robitaille. Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h 30 à 12 h 15.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jean Laprade (Chantale Fontaine), Christian Laprade (Angela Crandall) et Nathalie Laprade (William Tempelman); ses petits-enfants: Sophie Laprade (Pascal Carpentier), Éric Laprade (Kathleen Thibault), Katherine Laprade (Stéfan Riddell), Claire Laprade (Paul Gould) et Stephen Tempelman (Jessica Chapados-Arsenault); ses arrière-petits-enfants : Jason, Alyson, Nathan et James. L'ont précédée dans la mort, son frère Raymond de même que ses sœurs: Marie-Paule et Nicole. Elle laisse également dans le deuil son frère Jean Robitaille et ses sœurs: Andrée (Carol Plamondon) et France Robitaille, ses beaux-frères: Serge Laprade et Daniel Arsenault, ses belles-sœurs Jeanne Dostie et Christiane Langlais de même que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s dont ceux de l'âge d'or de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La famille tient à remercier le personnel du département d'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins attentionnés qui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'axe de recherche en oncologie de la Fondation du CHU de Québec via le site web : fondationduchudequebec.org