LEROUX, Claire Laprise



Au Centre d'hébergement Du Fargy, le 31 mai 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Claire Laprise, épouse de feu Georges Leroux. Elle était la fille de feu Odélie Guillemette et de feu Alexandre Laprise. Elle demeurait à Québec, autrefois à Notre-Dame-du-Rosaire. La famille recevra les condoléances en présence du corps àle vendredi 24 juin 2022, de 19h à 22h, et, de 9h à 10h45.suivi de l'inhumation au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise, feu Claude, Suzanne, Line (Bertrand Dubé), Mario (Solange Godbout), Gaétan (Lyne Proulx), feu Georges, Maurice (Brigitte Blais), ainsi que Jeanne Therrien; ses 16 petits-enfants, 25 arrière-petits- enfants, sa sœur Colette Laprise, ses belles-sœurs Monique Tanguay, Micheline Tanguay et Béatrice Leroux, et de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre d'hébergement Du Fargy pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur (Centre d'hébergement des Chutes), 2135, de la Terrasse Cadieux, Québec (Qc) G1C 1Z2, téléphone : 418-667-3910, poste 5978, www.fondationpausebonheur.com. La direction des funérailles a été confiée à la