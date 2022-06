LÉVEILLÉE, Édouard



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 5 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Édouard Léveillée, époux feu dame Véronique Richard. Il était le fils de feu Alice Pelletier et de feu Eugène Léveillée. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses filles: Marie-France (Richard) et Claudette (Richard); ses petits-enfants: Isabelle (Luc) et Marie-Christine (Donald); ses arrière-petites-filles: Julya-Rose et Léa; sa soeur Yvonne; ses beaux-frères frères et sa belle-soeur: Gilles Richard (Gilberte), Fernand Richard, Louise Richard; sa filleule Josée (Benoit); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la résidence Louis XIV, ainsi que le Dr Francoeur et le personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.