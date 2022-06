MOREAU, Denis



" Il y a longtemps que je t'aime... "À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 26 mai 2022, à l'âge de 74 ans, entouré de l'amour de son épouse et de son fils, s'est éteint Denis Moreau, fils de feu Dr Alphonse Moreau et feu Madeleine Chênevert.Il laisse pour le pleurer sa conjointe Raymonde Larochelle et son fils adoré François, la conjointe de celui-ci Mélissa Mainguy et ses petits-enfants chéris: Roseline, Hubert et Simone. Il laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère: Nicole, André (Andrée Thiffault), Lise, Michèle (Viateur Dubé), sa belle-mère Germaine Gosselin Larochelle, ses belles-sœurs et beaux-frères: Normande (André Morissette), Serge (Ginette Hivon), Michèle (Alain Lindsay), Pierrette (Clément Deslauriers), Yvon (Line Leblanc), Jocelyne (Claude Perreault) et les enfants de ceux-ci, ses cousines et cousins et ses amis précieux, complices de longue date de son amour et de sa joie de vivre. La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h.S.V.P. compensez l'envoi de fleurs par un don à la maison d'Hélène, 350 Ave St-David, Montmagny, Qc G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au Salon funéraire (ou don en ligne).