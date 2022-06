SIMARD, Raymond



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 mai 2022, à l'âge de 87 ans et 2 mois, est décédé monsieur Raymond Simard, époux de madame Rita Martin, fils de feu madame Simone Pageau et de feu monsieur Joseph Simard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse Rita Martin; ses enfants Céline (André Turgeon), France (Michel Hébert), Josée (Richard Moreau), Claude; ses petits-enfants: Jonathan (Eva) , Véronique (Alexandre), Jessica (François), Alexanne (Nathan), Maeva; son arrière-petit-fils Thomas; ainsi que Martin et Mélanie Turgeon, Marlène et Anne Hébert; ses frères et soeurs: feu Eddy (Rachel Simon), Colette (Paul-Henri Ferland), feu Clément (Pierrette St-Hilaire) feu André (feu Louisette Bédard), Cécile (feu Fernand Latouche), feu Vincent (Gaétane Hains), Jean-Jacques (Cécile Gagnon), Aubert (Marie-France Dupont), feu Lise, feu Jude; ses beaux-frères et belles-soeurs Thérèse (feu Robert Baril), feu Rolande (feu René Laliberté), Monique (Jean-Guy Latulippe) Jean-Louis ( Solange Proulx), Robert (feu Murielle Émond), feu Louise (Roland Pelletier), Jean-Yves (Danielle Martel), Michel (Micheline Routhier), Claire; ainsi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un grand merci au personnel soignant des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec- Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus. Des formulaires seront disponibles sur place.