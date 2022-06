BRUNEAU, René



C'est avec énormément de tristesse et une profonde douleur que Christine et Catherine Bruneau vous font part du décès de leur cher père, René Bruneau. René est décédé subitement à Québec, le 11 juin 2022, à l'âge de 75 ans.René, dit le Bossu, laisse dans le deuil ses deux filles: Christine (Jean-Francois Parent) et Catherine (Francis Grenier); ses frères et soeurs: Lina, Yves, Claude, Nicole (Jean-Pierre Hurteau) et Serge (Isabelle Lepage); ses neveux et nièces: Jean-Simon et Mylène Bruneau, Martin et Geneviève Bruneau, Nicolas et Maxime Julien, Élizabeth et Véronique L'Heureux, Anne-Marie et Caroline Hurteau, Charles et Michael Bruneau ainsi que tous leurs enfants respectifs. Il était le fils de feu monsieur Simon et feu madame Laura Bruneau ainsi que le frère de feu Jean (feu Jacqueline), feu Gilles et feu Claudette (Jean-Rock L'Heureux). Sont aussi affectés par son départ plusieurs ami(e)s et connaissances. René était un pilier pour son entourage, toujours présent et prêt à aider. Il a marqué bien des gens sur son passage avec son amour de la vie, sa personnalité festive, son écoute aiguisée et ses discours parsemés de profondes réflexions.