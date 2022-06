RICARD, Jean



À Montréal, le 1er février 2022, à l'âge de 81 ans et 5 mois, nous a quittés monsieur Jean Ricard. Né à Sainte-Anne-de- Beaupré, il était le fils de feu Mme Marie Gariépy et de feu M. Côme Ricard. Il a été précédé dans la mort par son épouse Kelly Ross ainsi que par son frère Pierre (feu Hélène Waters). Il laisse dans le deuil sa fille, Catherine, son petit-fils Thomas Ricard-Perreault, de même que ses frères et belles-sœurs: André (Mary Eleanor Brennan), Louis (Colette Bouchard), Paul (Danielle Dion) et Jacques (Martyne Rioux); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Comédien comme l'était également Kelly, Jean laisse dans la peine de proches amis, souvent liés au domaine du spectacle. Le 9 avril 2022, à l'initiative de Catherine et de Thomas, eut lieu à Québec une cérémonie intime de commémoration. Les cendres de Jean reposeront auprès de celles de Kelly au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.