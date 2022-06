BILODEAU, Marguerite



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 mai 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Marguerite Bilodeau, épouse de feu monsieur Oscar Guillemette, fille de feu dame Augustine Cadrin et de feu monsieur Rosario Bilodeau. Elle demeurait à la Résidence du Précieux-Sang à Lévis et autrefois de Berthier-sur-Mer.La famille recevra les condoléances à, jour des funérailles, à compter de 10 h., suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Jacques (Johanne Duval) et André; ses petits-enfants: Karine (Dany Caron), Pascal (Laurie Ouellet); Josianne (Simon Deschamps), Marie-Ève (Francis Simard) et leur mère Francine Godbout; Jérôme (Mylen Leclerc), Alexandre et leur mère Nicole Labrecque; ses arrière-petits-enfants: Félix et Marguerite Montminy; Xavier, Alexis et Evelyne Corriveau; Thomas et Emile Deschamps; Charles, Antoine et Laurent Simard; Louann Guillemette; ses frères et sœurs: feu Sœur Annette (s.c.m.i.), feu Charles (feu Simone Morin), feu Rita (feu Eugène Brochu), feu Richard, Rosaire et Yvon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillemette, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de la Résidence du Précieux-Sang, au personnel du 8e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix.