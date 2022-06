LECLERC, Daniel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juin 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Daniel Leclerc, époux de madame Lise Gagné, fils de feu Yvon Leclerc et de feu Émilienne Leblond. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise, ses enfants : Nadia (Simon Tremblay), Alexandre, Vincent (Alexandra Côté), David (Marie-Michelle Poulin-Doyon); ses petits-enfants : Léane, Félix, Éliot et Clara Tremblay; ses frères et sœurs : Denis (Martine Morin), Diane (Henri Gagné), Carole (Réjean Corriveau), Mario (Diane Laflamme), Ghislain (Jacinthe Gagné) et feu Christiane; ses beaux-frères et belles-sœurs : Danielle, Louise (Marcel Couture), Hélène (Marc Fiset) et Francine ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel médical qu'il a côtoyé au Centre régional intégré de cancérologie, à l'Hôtel-Dieu de Lévis et à l'Hôtel-Dieu de Québec. La famille recevra les condoléances au complexede 14h30 à 17h.. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Myélome Canada.