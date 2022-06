AUDET, Réjean



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 mai 2022, à l'âge de 75 ans et 7 mois, est décédé monsieur Réjean Audet, fils de feu madame Celine Lavoie et de feu monsieur Rodolphe Audet. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Joseph-de-la-Rive. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Carole Audet (feu Robert Lacasse) et Jocelyne Audet (Jacques Beaumont); sa filleule Chantal Mercier (Denis Gingras) et sa nièce Karine Audet-Lacasse (Sébastien Tétreault) et sa petite-nièce Léa Tétreault ainsi que son oncle Arthur Lavoie, ses cousins, cousines, son ex-conjointe et amie Louise Landry. Il est allé rejoindre son frère Normand Audet et sa sœur France Audet (Arthur Brochu). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer et/ou les maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.