MORIN, Sylvie



À sa résidence, le vendredi 20 mai 2022, est décédée à l'âge de 65 ans et 6 mois, madame Sylvie Morin, fille de feu monsieur Donia Morin et de feu madame Alfreda Moore. Elle demeurait à Saint-Léon-de-Standon.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil sa soeur et ses frères: Danielle (Jean-Guy Labbé), Bernard (Gertrude Aubé), Michel (Myrianne Fortin) et Stéphane (Julie Gagnon); ses neveux et nièces : Nicolas (Lynne Krohn) et Sarah Labbé (Antoine Baronet), David (Simon Fontaine) et Émilie Morin (Christian Talbot), François (Jessica Shapcott) et Émile Morin, Édouard et Jeanne Morin; ses petits-neveux et petites-nièces: Noah, Léonie, Anaève et Liam ainsi que plusieurs parents et amis(es). Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8.