CASEAULT, Johanne Jacques



À l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Robert-Giffard, le 3 juin 2022, à l'âge 63 ans, est décédée dame Johanne Jacques, fille de feu M. Roland Jacques et de feu dame Aline Beaudoin, épouse de M. Claude Caseault. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi jour des funérailles de 12h30 à 13h45.et de là au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux ; ses fils : Pierre-Luc (Émilie Deschênes) et Karl-Éric (Dominique Lemay-Veilleux) ; ses petites-filles : Maélie et Alice ; ses frères, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur: Michel (Marie-Claude Villeneuve), Danielle (François Thibault) et Alain ; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Caseault : Johanne (Raymond Lévesque) et Sylvie ; sa bonne amie Carole Prémont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement est adressé au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Robert-Giffard et à l'équipe soignante du Dr Michaël Munger oncologue, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, Ave de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3 par téléphone au 418 657-5334 / www.fqc.ca