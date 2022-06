BÉLANGER, Georges



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 21 mai 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Georges Bélanger, époux de feu madame Gemma Moore. Il était le fils de feu madame Marie-Louise Paquet et de feu monsieur Philias Bélanger. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Louiselle Talbot) et Christiane (Serge Vachon); ses petits-enfants: Stéphane (Nathalie Patry), Maxime (Carolyn Duquette) et Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Olivier, Zacharie et Nathan; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, tél.: 418 527-4294, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com, Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.