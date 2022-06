GUÉRETTE, Gaétan (Tom)



À l'hôpital Chauveau de Québec, le 3 juin 2022, à l'âge de 65 ans et 9 mois, est décédé M. Gaétan (Tom) Guérette, conjoint de dame Diane Bérubé, fils de feu M. Gérard Guérette et de dame Thérèse Gauthier. Il demeurait à Québec et natif de Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances au funérariumle vendredi 17 juin de 19 h à 21 h et le samedi, jour de la cérémonie d'adieu, à compter de 8 h 30.et de là, au columbarium Marc-André Rioux ltée. Il laisse dans le deuil sa conjointe Diane; son fils Patrick; sa mère Thérèse (feu Gérard); ses soeurs et son frère: Dany (Régis Berger), Gaston (Anne Mc Craw), Hélène (Georges Roy), Linda; ses neveux: William, Anthony, Ludovik; ses belles-soeurs et ses beaux-frères de la famille Bérubé: Jeanne-Mance, Lorraine, Donald, Réjean, Denis, Daniel, Laurent, Pierre, Normand et leur conjoint(e). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et ses nièces de la famille Bérubé, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Guérette et Bérubé. La famille remercie toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC Haute Ville des Rivières, ainsi que le personnel de l'hôpital Chauveau de Québec pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués à M. Guérette. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup G5R 4E1 ou à l'Association Pulmonaire du Québec, 5790, Avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal H1N 1R4. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la