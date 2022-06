ROULEAU, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 29 mai 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Michel Rouleau, époux de dame Michèle Dussault. Il était le fils de feu dame Gilberte Gardner et de feu monsieur Daniel Rouleau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mardi 21 juin 2022 de 11 heures à 14 heures.. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Michèle; ses enfants : Patryck, Yvan et Geneviève (Patrick Guay); ses petits-enfants : Sara-Ève et Ludovic; ses frères et soeurs : Claude (Jeannine Ratté), feu Benoit (Lise Dumont), Gisèle (feu Jean-Marie Brousseau), Monique (feu Pierre Roy), feu Hélène et feu Maurice; ses beaux-frères et belles-soeurs : feu André, Louise (feu George Martel), feu Nicole (Jean-Louis Boucher), Micheline (feu André Joncas), sa filleule Lyne Joncas (Marco Dubois), feu Pierre, Jocelyn (feu Maria Caron, Marie Boissoneau) et Jacques ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement toute l'équipe de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, médecins, infirmières et infirmiers pour les bons soins prodigués, leur humanisme et leur délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5 ou à l'Association des Handicapés Respiratoires de Québec, 1001 route de l'Église, suite 204, Québec (Qc), G1V 3V7.