FORTIN, Jacques

À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 11 mai 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jacques Fortin, époux de feu dame Doris Larouche et conjoint de dame Nicole Plourde. Né à Montmorency le 2 avril 1946, il était le fils de feu Thérèse Boutet et de feu Charles-Aimé Fortin. Il demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Monsieur Fortin laisse dans le deuil ses enfants: David Fortin (Alice Robitaille), Karolyne Fortin; ses petites-filles adorées: Laurie Bernier et Élizabeth Fortin; sa sœur, son frère, belles-sœurs et beaux-frères: Lise (feu Rodrigue Fortier), Gilles (Céline Giroux), Carole Bélanger (feu Richard); de la famille Larouche: Céline (Rejean Nicol), Robert Blouin (feu Ginette), Hélène Thomassin (feu Jean-Marc), Louise, Clément, Jocelyn, Martine (Denis St-Laurent), Claude (Guylaine Laperrière), Richard Corbin (Sylvie Simoneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CRCEO l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de