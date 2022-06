Deux clubs de la Vieille Capitale pour représenter le Canada

Pour la première fois de l’histoire, deux équipes de la région de Québec représenteront le Canada cet automne aux prestigieux Championnats panaméricains de cheerleading, qui se tiendront au Chili.

L’équipe juvénile niveau 4 de l’Académie Saint-Louis sera à l’honneur dans la catégorie « All girl advanced », tandis que celle du Rouge et Or de l’Université Laval défendra les couleurs de l’unifolié dans la classe « Premier » du 29 septembre au 2 octobre, à Santiago.

« Équipe Canada, on ne rêvait pas de ça il y a quelques années ! C’est l’expérience d’une vie, tant pour les athlètes que pour les entraîneurs », lance Jennifer Caron, responsable du programme de cheerleading de l’Académie Saint-Louis.

Une année de rêve

Les équipes de « cheer » de l’établissement privé situé dans l’arrondissement Les Rivières de Québec ont connu une saison de rêve, après deux années de pause forcée en raison de la pandémie

Les filles de la classe juvénile (15 à 18 ans), notamment, ont tout raflé sur leur passage, dont le championnat provincial du RSEQ. Leur programme leur a valu la note la plus élevée, toutes catégories confondues, à toutes les compétitions auxquelles elles ont participé.

C’est d’ailleurs au terme du championnat provincial, en avril, que la fédération canadienne a approché l’équipe de l’Arsenal afin de sonder son envie d’aller au Chili, à la fin septembre. Malgré les coûts élevés liés au déplacement – le voyage dure au total une semaine –, la réponse n’a pas tardé : c’était un « oui », et il fallait maintenant que les entraîneurs envoient des vidéos d’éléments techniques spécifiques.

Changement de couleurs

Trois semaines plus tard, la candidature de l’Académie Saint-Louis était retenue. Et les prochaines semaines s’annoncent chargées.

« On a déjà commencé les entraînements, parce qu’il faut modifier notre routine. Notamment la portion où l’on criait “Arsenal”, avec nos couleurs, parce qu’il faut maintenant dire “Canada, rouge et blanc !” » sourit Mme Caron.

Puisque les vacances d’été approchent à grands pas, les filles de l’Académie s’entraîneront intensivement jusqu’à la fin juin, puis dès la fin août afin d’être prêtes pour cette grande compétition qui se déroule une fois aux deux ans.

« Ce sera un gros mois en septembre jusqu’au départ. Les filles sont super motivées, les parents aussi. On est vraiment heureux de ce qui se passe », ajoute la directrice du programme.