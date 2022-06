DION, Pauline Hallé



À la Résidence Côté Jardins, le 2 juin 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Pauline Hallé, épouse de feu monsieur Paul-Eugène Dion. Elle était la fille de feu monsieur Albert Hallé et de feu dame Julia Ampleman. Native de Lévis, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église, une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Guy Doyon), Jacques (Alberte Langlois), Marie (Benoît St-Pierre), Michèle (Franck St-Gelais) et Sylvie (Ghislain Houle); ses petits-enfants: Denis Drolet, Chantal Dion (Léandre Saindon), Marc-Antoine Dion, Nicolas St-Pierre, Myriam St-Pierre, Steven Langevin et Sarah Langevin (Guillaume Girard); ses arrière-petits-enfants: Eloïse, Laura, Clara et Charles-Olivier; ses frères et sœurs: Jean-Marie (feu Marie-Paule), Elisabeth (feu Paul-Henri), Madeleine (feu Léopold) et Anne-Marie (feu Philippe), sa cousine Louise Ampleman (Jacques); sa belle-sœur Noëlla Dion (feu Gaston), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédée ses autres frères et sœur: Rosaire, Aline et Gérard. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins, ainsi que celui de la Résidence St-Philippe pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du Parkinson (PRQCA), 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc) G1M 3H6 418-527-0075.