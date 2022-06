DOUCET, Claude



Aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 5 juin 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé entouré de l'amour de son épouse et son fils monsieur Claude Doucet, époux de dame Lise Fortier, fils de feu dame Florence St-Hilaire et de feu monsieur Paul-Émile Doucet. Il demeurait à Courville QC. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 18 juin 2022 de 19h à 22h, ainsi quede 13h30 à 16h30.Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel inc. Outre son épouse, Lise Fortier, il laisse dans le deuil, son fils adoré: Martin; sa belle-mère: Rita Bérard Fortier; sa belle-sœur et ses beaux-frères: Bérangère Picard (feu Marcel Doucet), Jacques Fortier, Gilles Boulianne (feu Ginette Fortier); sa filleule Lisa-Marie Boulianne; ses grands amis: M et Mme André Lippée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. Merci à Cynthia et Lisa-Marie Boulianne pour leur amour et soutien à l'égard de Claude, Lise et Martin. Un merci spécial à Doris St-Hilaire, Sylvie Lambert et son conjoint Bruno pour leur dévouement. Un sincère remerciement aux Dre Diane Laliberté et Dre Virginie Audet ainsi qu'au personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg et du CLSC Orléans de Beauport, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.