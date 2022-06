CRÉPAULT, Denise Pilotte



À l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 24 avril 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Denise Pilotte, épouse de feu monsieur Edmour Crépault, et fille de feu madame Gertrude Bellerose et de feu monsieur William Pilotte. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis Crépault (Sandy Yu) et feu Daniel Crépault (Sylvie Imbeault); ses petits-enfants: Gena Hui Crépault, Émilie Crépault (Maxime Vigneault), Magalie Emma Crépault (Maxime Gaudreault) et Konstantin Crépault (Mélissa Paré); ses arrière-petits-enfants: Naomie et Kéliane Gaudreault, Logan et Aurélia Crépault; ses frères et sœurs: Réjean (France Julien), Violette (feu Denis Dussault), feu Huguette (feu Jean-Louis Petit) et feu Ronald (Carmelle Pelletier); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 13h30 à 14h30Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin, Site : www.michel-sarrazin.ca, Tél. : 418 687-6084