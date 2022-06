BAKER, Roméo



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Roméo Baker, époux de feu madame Cécile Nadeau, fils de feu Charles Baker et de feu Marie-Louise Belleau. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Il laisse dans le deuil sa fille Carole Fleurent (Jean Fortier); ses petits-enfants : Karine et Kent Fortier; ses arrière-petits-enfants : Lou-Ann et Marike Dickey; ses frères, ses belles-soeurs et ses beaux-frères : Guy Baker (Lucille Labbé) et Thérèse Allard (feu Arthur Baker), Laurent Nadeau (Yvonne Pelchat), Louisette Crête (feu Denis Nadeau), Pauline Nadeau (Robert Hallé), Paula Nadeau (Michel Picard) et Jean-Guy Nadeau (Monique Rhéaume); plusieurs neveux et nièces, en particulier Jean Baker et Michel Boucher; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.