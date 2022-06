GAGNON, Doris



Décédée en toute douceur dans la nuit du 18 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, au Centre d'hébergement Ormstown, elle laisse dans le deuil, son fils Bruno, sa belle-fille Lyne et ses 2 petites-filles Aude et Garence, ainsi que sa soeur Rita, ses nombreux demi-frères, demi-soeurs, neveux et nièces.Après la mise en terre, suivra une réception au 63 rue Ambroise Fafard où toute la parenté de près ou de loin est invitée. Un merci tout particulier à tout le personnel qui a bien pris soin d'elle pendant toutes ces dernières années.