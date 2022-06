État du pont Pierre-Laporte: il faut «accélérer» la réalisation du 3e lien, insiste Lehouillier

L’état alarmant dans lequel se trouverait le pont Pierre-Laporte illustre encore plus l’importance «d’accélérer» la réalisation du 3e lien entre Québec et Lévis, affirme Gilles Lehouillier.

«Ça prend un tunnel Québec-Lévis au plus sacrant. Il faut accélérer le tempo. On souhaite qu’on passe le plus rapidement possible aux études concrètes de réalisation. C’est fini le tataouinage», a tonné le maire de Lévis, jeudi matin, lors d'un impromptu de presse convoqué d'urgence.

Ce dernier réagissait à des informations de Radio-Canada qui a révélé «des données préoccupantes» concernant le pont Pierre-Laporte, notamment en ce qui a trait à ses suspentes.

L’état des deux ponts ne commande-t-il pas plutôt de mieux investir pour les entretenir au lieu de parler d’un 3e lien qui ne serait prêt au mieux que dans une dizaine d’années?

«Le fait est qu’actuellement ça n’a pas d’allure d’avoir un seul passage entre deux rives au niveau de la sécurité et du développement économique. Ça n’a aucun bon sens», a répliqué Gilles Lehouillier.

Interrogé sur le fait qu’il parle «d’un seul lien» (le pont Pierre-Laporte), le maire de Lévis a rappelé que le pont de Québec est «désuet», qu’il n’accueille que 30 000 véhicules par jour et que les camions lourds ne peuvent pas l’emprunter. Aussi, le service au traversier est «une goutte d’eau dans l’océan» et il ne peut suffire à la demande, a-t-il réitéré.

Possible «grave crise économique»

Inquiet de lire des informations qui «sèment des doutes» dans la population, M. Lehouillier croit toutefois le ministère des Transports (MTQ) quand ce dernier jure que le pont Laporte est «sécuritaire». Le maire a néanmoins demandé au MTQ – avec lequel il est en contact étroit - de faire une sortie rapide pour rassurer les citoyens des deux rives à propos de cette «situation sérieuse».

Il a également affirmé que la Municipalité se tient prête à activer sa cellule d’urgence si jamais une fermeture prolongée du pont Pierre-Laporte devait être décrétée. D’après lui, le transport sanitaire entre les deux rives et le transport de marchandises risque d’être très affecté, le cas échéant.

«Si jamais le pont ferme plusieurs mois, on va vivre une grave crise économique qui va s’ajouter à ce qu’on vit déjà au niveau de l’inflation et des difficultés d’approvisionnement, a-t-il avancé. Ça va accentuer considérablement cet élément-là. Sans compter le fait qu’il va y avoir un immense détour à faire sur le pont de Trois-Rivières. Alors, on va impacter directement d’autres régions.»

Solidarité régionale

M. Lehouillier a répété que la région de la Capitale-Nationale souffre d’un retard chronique d’investissements en matière de transport. «On a des infrastructures désuètes qui ont plus de 50 ans d’âge», a-t-il regretté en faisant des comparaisons avec les investissements dans la région de Montréal.

Le maire de Lévis a également expliqué que son appel à la «solidarité régionale» n’est pas forcément destiné à son collègue de Québec, Bruno Marchand, qui attend d’y voir plus clair avant de se prononcer sur la pertinence d’un tunnel Québec-Lévis.



«Je ne vise personne d’autre que ma population, a assuré Gilles Lehouillier. J’ai d’excellentes relations avec Bruno. Il n’y a pas de problème. Bruno veut avoir plus d’informations sur le tunnel. En passant, il n’a pas dit qu’il était contre (...) Il n’a pas dit qu’il était pour. Dans la vie, il y a toujours de l’espoir.»