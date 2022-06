MATHIEU, Françoise



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 5 juin 2022, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Françoise Mathieu, épouse de monsieur Paul-Henri Bureau et fille de feu Maurice Mathieu et de feu Estelle Thivierge. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Paul-Henri Bureau; ses sœurs: Raymonde (feu Marcel Gauvin), Pierrette (feu Gérard Gagnon), feu Micheline (Michel Thivierge), feu Lorette et Hélène (Denis Laliberté); ses frères: André (feu Marie-Luce Leblanc) et Jean-Guy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bureau: Lucille (feu Roland Bernier, Denise (feu Victor Plamondon), Lise (Denis Fortin), feu Claude, feu Gilles, feu Jean-Louis ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org