BOUCHARD, Jacqueline



Au CHU - Hôpital Saint-François-d'Assise, le 28 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jacqueline Bouchard, épouse de feu Lucien Lafond, fille de feu madame Germaine Racine et de feu monsieur Adjutor Bouchard. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Edmond-de- Stoneham. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Pauline (Pierre Alarie) et Claudette (feu Roger Paradis), ainsi que Johanne et Jacques, et plusieurs autres neveux et nièces. Outre son époux Lucien, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Guy, Raymond, Mariette (feu Paul A. Bédard), Jeannine (feu Jean Clément), Robert et Doris (Line Duquet). La famille offre ses plus sincères pensées à tous les membres de la famille Lafond et à tous ceux qui ont eu le plaisir de croiser son chemin. Elle désire également remercier tout le personnel de la résidence La Contemporaine et de l'Hôpital Saint-François-d'Assise pour leur accompagnement et leur attention bienveillante à l'égard de Jacqueline.