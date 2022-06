BERNIER, Micheline

(Sr Marie-Céline-du-Carmel)



À la Maison Bon-Pasteur, est décédée, le 10 juin 2022, Sœur Micheline Bernier (Sr Marie-Céline-du-Carmel), Sœur du Bon-Pasteur de Québec, à l'âge de 87 ans, après 69 ans de vie religieuse. Elle était native de Notre-Dame-du-Bon-Secours à L'Islet et était la fille de feu M. François Bernier et de feu dame Adèle Fortin.Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil: les affilié(e)s à la Congrégation et des neveux et nièces, cousins et cousines. Elle était aussi la sœur de: Jeanne, Valère, Roger, Alfréda, Rose, Henri, Yvon, Conrad, Françoise et Madone qui l'ont précédée dans la Maison du Père. Le salon sera ouvert le mercredi 22 juin 2022 de 8h30 à 9h45.et l'inhumation se fera au cimetière Saint- Charles, 1460 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec Qc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, 2550, Marie-Fitzbach, Québec Qc, G1V 2J2.