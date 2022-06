Festival de la chanson de Tadoussac: tous heureux de se retrouver

TADOUSSAC | C’était la soirée des retrouvailles, ce mercredi soir, à Tadoussac. Le Festival de la chanson renouait avec les concerts sans mesures sanitaires et Vincent Vallières, après une série de prestations en solo l’hiver dernier, lançait sa tournée estivale en formation à six musiciens.

Les retrouvailles ont été chaleureuses. À voir Vallières et son groupe s’étrenner sur scène et le public chanter les paroles de ses succès favoris du folk-rockeur estrien, tout le monde y a trouvé son compte.

Il faut dire que Vincent Vallières a joué astucieusement ses cartes.

Ainsi, plutôt que d’attaquer le public de front avec son Heille Vallières comme il le faisait en solo, il a choisi de lancer la soirée avec un titre incitant une écoute attentive.

Avec son segment instrumental planant, Le jardin se meurt, l’une des plus belles, sinon la plus belle chanson de son excellent dernier album, Toute beauté n’est pas perdue, permettait de mettre en valeur son nouveau groupe.

Le guitariste a par la suite varié les ambiances. Malgré un moment ou deux de flottement, il a su insérer ses chansons les plus connues à des moments propices, tout en dosant bien l’utilisation de son matériel récent.

Des voix qui portent

Sans surprise, les détours dans les années 2000 pour repêcher les grouillantes Café Lézard ou l’électrisante Le temps passe, magnifiée d’une finale psychédélique, étaient attendues et appréciées.

Or, c’est quand Vallières s’est installé au piano pour offrir une version à fleur de peau d’Un quart de piasse qu’on a senti que le courant passait le plus fort.

C’était aussi tangible quelques morceaux plus tard lorsque, de retour au piano et malgré une fausse note qu’il a attribuée à son inexpérience de l’instrument, il a entonné Lili.

Cette fois, c’est l’insertion harmonieuse des voix des musiciennes Sheenah Ko, Amélie Mandeville et Marie Claudel qui nous a enchantés.

Cette même Marie Claudel a ensuite admirablement tenu la note avec Vallières sur une autre favorite de la foule, L’amour c’est pas pour les peureux.

Une pensée pour l’Ukraine

Évidemment, un spectacle de Vincent Vallières ne sera plus jamais complet sans son incontournable On va s’aimer encore, succès monstre d’il y a dix ans.

Avec les années, on pourrait penser que la charge émotionnelle de son hymne à l’amour irait en diminuant, mais ce diable de Vallières a trouvé, mercredi soir, les mots pour faire vibrer à nouveau notre corde sensible, en la dédiant au peuple ukrainien.

« Ils font la preuve d’une force qui est bouleversante », a-t-il reconnu, à juste titre.

Résultat : quand on l’a entendu chanter « Quand les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester », on a senti se pointer comme une lueur d’espoir et nos yeux s’humidifier.

♦ Ce vendredi, au Festival de la chanson de Tadoussac, on verra notamment Édith Butler, Salomé Leclerc, les Hay Babies, Diane Dufresne et Clay and Friends.

« On sent un engouement »

Si la pluie annoncée pour les prochains jours peut esquiver le secteur, le Festival de la chanson de Tadoussac retrouvera son rythme de croisière d’avant-pandémie lors de sa 38e présentation, en fin de semaine.

Julien Pinardon

Le directeur général Julien Pinardon se croise les doigts. Des spectacles à l’affiche sur la scène extérieure Hydro-Québec, agrandie pour atteindre une capacité de 700 festivaliers, cette année, afficheront complet, pour autant que la météo collabore.

Ailleurs, en particulier sur la scène Québecor à l’église de Tadoussac, qui verra défiler Édith Butler, Diane Dufresne, Patrice Michaud et Martha Wainwright, les ventes sont à la hauteur des attentes des organisateurs.

« On sent un engouement, après deux ans, les gens ont envie de fêter », mentionne M. Pinardon, que Le Journal a rencontré avant le début des concerts, mercredi.

Retour à quatre jours

Présenté sur dix jours, en 2021, afin de respecter les mesures sanitaires, le festival revient à sa formule concentrée de quatre jours, en ajoutant une série de concerts dans les commerces du village à titre de nouveauté.

Les artistes ne se sont pas fait tirer l’oreille pour mettre le cap sur la Côte-Nord. La présentation de l’événement pendant la deuxième fin de semaine des Francos de Montréal n’a pas eu d’impact à ce niveau, selon Julien Pinardon.

« Nous nous sommes parlé afin de ne pas programmer les artistes pendant la même fin de semaine. Autant pour eux que pour nous, c’est gagnant de fonctionner comme ça. »

La COVID s’invite

Comme tous les autres événements musicaux à venir cet été, le Festival de la chanson doit composer avec la pénurie de main-d’œuvre et une hausse majeure des coûts d’exploitation. Heureusement, assure Julien Pinardon, l’événement n’en subira pas les contrecoups.

Par contre, une ennemie bien connue est revenue faire des siennes récemment : la satanée COVID-19.

« Je l’ai eue, il y a trois semaines. Ma collègue aux communications l’a attrapée la semaine dernière et elle a pu revenir dans l’équipe hier. Maintenant, c’est une responsable de la logistique qui l’a. Est-ce que ça va continuer à se propager ? » se demande le patron de l’événement.