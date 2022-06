LAMARCHE VERVILLE, Lise



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 2 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Lise Verville née Lamarche, épouse de feu Jean Verville, fille de feu Arthur Lamarche et de feu Yvette Bonin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: France, Claude et Nathalie (Christophe Serbutoviez); ainsi que sa petite-fille Camille; ses frères: feu Claude et Pierre; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Verville: feu Huguette, Pauline, René (Espérance Pratte), feu Guy, Madeleine (feu Léo Hammerschmid), feu André (Johanne Piché) et Michel (Diane Morin); ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier Virginie, Annie-Claude et Geneviève du CLSC de Saint-Romuald ainsi que le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'IUCPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 12 h.