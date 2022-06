Freeland rappelle les mesures d’aide offertes aux Canadiens

Ottawa mise sur des mesures déjà annoncées par le passé afin d’aider les plus démunis à affronter l’inflation, incluant la bonification de l’Allocation canadienne pour les travailleurs, le programme sur les garderies abordables ou encore le programme de soins dentaires.

La ministre des Finances Chrystia Freeland a offert un condensé de son plan lors d’un événement à Toronto jeudi, dans un contexte où les craintes concernant une récession prennent de l’ampleur.

«Nous prendrons des mesures concrètes et tangibles pour maîtriser l’inflation et rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens», a déclaré Mme Freeland, selon qui l’inflation est le «principal défi» auquel font face les Canadiens.

La ministre a souligné que les principales prestations gouvernementales seraient indexées en fonction de l’inflation. Cela inclut notamment l’Allocation canadienne pour enfants et le Supplément de revenu garanti.

La Sécurité de la vieillesse (SV) sera quant à elle bonifiée de 10 % et fixée à l’inflation elle aussi, a indiqué Chrystia Freeland.

Cette dernière a finalement rappelé qu’une somme de 500 $ sera versée à près d’un million de locataires à faible revenu à travers le pays.

Il est estimé que l’ensemble de ces mesures, dont certaines étaient déjà connues il y a plus d’un an, devrait coûter 8,9 milliards $ en fonds publics.

Consciente que l’approche interventionniste de son gouvernement n’est pas pour plaire aux plus conservateurs du secteur bancaire et financier, la ministre Freeland a voulu rassurer le parterre de l’Empire Club en réaffirmant qu’Ottawa prenait au sérieux la responsabilité fiscale.

«Je suis déterminée à voir notre ratio dette/PIB continuer à décliner et nos déficits continuer à se réduire. Nous devons, et nous pouvons rembourser la dette que nous avons accumulée à cause de la pandémie», a-t-elle prononcé.