Intersection de Cartier et de René-Lévesque: la Ville acquiert l’ancien Shell pour la station de tramway Cartier

La Ville de Québec vient d’acquérir, pour 2,4 millions$, le terrain de l’ancienne station-service Shell, à l’intersection du boulevard René-Lévesque et de l’avenue Cartier, pour y ériger la future station de tramway Cartier.

• À lire aussi: Tramway de Québec: le projet pourrait être carboneutre dès la 9e année d’exploitation

• À lire aussi: Une commande de 60 autobus électriques pour Nova Bus

• À lire aussi: 330 arbres abattus pour le passage du tramway à l’Université Laval

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un sommaire décisionnel rendu public jeudi en fin de matinée. L’entente avec le propriétaire (Propriétés immobilières SDLP Limitée) s’est finalement faite hors cour. Initialement, la Municipalité avait déposé un avis d’expropriation pour ce terrain. Au dernier rôle d’évaluation, ce lot valait près de 2 millions$.

Fait à noter, la promesse de vente prévoit que les frais de démolition, d’enlèvement des réservoirs et tuyauterie ainsi que ceux de décontamination et réhabilitation environnementale seront à la charge du vendeur et non pas de la Ville.

En mars dernier, la Ville de Québec avait insisté sur l’importance de la place publique qui va jouxter la station Cartier. Elle doit notamment regrouper une scène artistique, une forêt urbaine et un espace multifonctionnel.