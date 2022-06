La France suffoque, comme l’Espagne, théâtre d’incendies

Un quart de la France était placé sous vigilance pour canicule jeudi, avec des pics possibles localement autour de 40 degrés, des températures déjà franchies en Espagne, qui suffoque elle aussi et doit faire face à plusieurs incendies.

La France est touchée depuis mardi par une vague de chaleur d’une précocité inédite, arrivée du Maghreb en passant par l’Espagne, qui a d’abord affecté le sud-ouest du pays avant de s’étendre.

Des températures comprises entre 30 et 35°C ont été enregistrées mercredi sur toute la moitié sud. Météo-France y attend jeudi des valeurs de 34 à 38 degrés, avec des pointes possibles jusqu’à 39-40 degrés à l’ombre localement.

Et le temps sera caniculaire vendredi sur une grande partie du pays, la vague de chaleur s’étendant aux régions du nord et s’intensifiant encore sur l’ouest et le sud. Au plus chaud de l’après-midi, Météo-France prévoit 36 à 39 degrés dans ces régions, et localement là encore des pointes à 40 degrés.

À Toulouse (sud), le thermomètre n’est pas descendu en-dessous des 20°C au cours de la nuit de mercredi à jeudi.

Jacqueline Bonnaud, 86 ans, profitait de la relative fraîcheur des premières heures de la journée dans un parc ombragé, avant de rentrer chez elle pour rester au frais.

«Je pense que c’est la canicule la plus sévère que j’ai connue», estime-t-elle. Et «quand il fait trop chaud, on est mieux chez soi, ou dans le métro» climatisé.

Risques de déshydratation

La situation des personnes âgées isolées préoccupe: «on est encore plus vigilants que d’habitude avec les anciens», témoigne Sarah Jalabert, infirmière à domicile dans le sud de la France. «C’est dur pour eux. Souvent, ils sont seuls, amoindris physiquement, en perte d’autonomie (...) Il y a des risques de déshydratation».

Un numéro gratuit «Canicule info service» a été activé par le gouvernement.

Mohamed Soudani, traiteur sur un marché à Toulouse, transpire derrière ses fourneaux. «J’ai des bouteilles au frigo pour me rafraîchir, l’eau c’est la vie!», lance-t-il.

Des villes ont pris des mesures pour soulager la population. À Bordeaux (sud-ouest), des brumisateurs sont installés sur des places connues pour être des «fours». Et comme à Lyon (est), la municipalité a étendu les horaires d’ouverture des parcs.

Attribuées au réchauffement de la planète, les vagues de chaleur se multiplient dans le monde, notamment en France où cet épisode est d’une précocité inédite, après ceux de 2017 et 2005 qui avaient commencé le 18 juin.

Cette vague «a un effet aggravant sur la sécheresse des sols», après un printemps et un hiver particulièrement secs, et accentue «le risque de feu de forêt», explique à l’AFP Olivier Proust, prévisionniste à Météo-France.

C’est le scénario que doit affronter l’Espagne voisine, qui suffoque depuis six jours, avec des températures dépassant par endroits les 40 degrés.

Feu inquiétant

L’incendie le plus inquiétant s’est déclaré près de Baldomar, dans la province de Lérida, en Catalogne (nord-est), où le feu a déjà détruit 500 hectares de forêt, mais a «le potentiel» pour s’étendre à 20 000 hectares, selon le gouvernement régional.

Personne n’a encore été évacué, mais les autorités ont confiné certaines zones par précaution.

À Lérida, des températures allant jusqu’à 41oC sont attendues jeudi, selon l’Agence météorologique espagnole (Aemet), qui prévoit également des températures supérieures à 40oC à Badajoz (sud-ouest) et Saragosse (nord-est).

En Catalogne, deux feux de forêt étaient actifs jeudi matin, à Solsonés et Tierra Alta, tandis qu’un autre incendie s’est déclaré dans la Sierra de la Culebra, à Zamora (centre).

Cette vague de chaleur, inhabituelle à ce stade de l’année en Espagne, a entraîné depuis le week-end dernier une explosion des températures dans la totalité du pays, avec des pointes allant jusqu’à 43 degrés. Selon l’Aemet, elle devrait durer jusqu’à samedi.

L’Espagne, qui a connu cette année son mois de mai le plus chaud depuis le début du siècle, selon l’agence météorologique, a déjà traversé quatre épisodes de températures extrêmes sur les dix derniers mois.

La multiplication des vagues de chaleur est une conséquence directe du réchauffement climatique, expliquent les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois l’intensité, la durée et la fréquence de ces phénomènes.