La stratégie du caribou ne concerne pas seulement les écologistes, selon Pierre Dufour

La protection des caribous n’est pas seulement l’affaire des écologistes, a lancé le ministre Pierre Dufour devant les membres du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), jeudi matin.

Dans un long discours qui ouvrait le congrès du CIFQ, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs a confié sa déception face à la perception du public et du traitement médiatique du travail du gouvernement dans le dossier de l’élaboration d’une stratégie de protection des caribous forestiers.

«Alors que nous travaillons fort pour la protection de l’espèce, que nous mettons en place une série de mesures qui a d’ailleurs retranché 1,5 million de mètres cubes de bois à l’industrie, a dit Pierre Dufour. Il semble que dans l’opinion publique, nous ne faisons toujours rien, même que certains ne s’empêchent pas de dire qu’il y a de la connivence entre l’industrie et le gouvernement.»

L’évaluation de son travail de ministre par «certains chroniqueurs» serait aussi injuste, croit M. Dufour.

«Je trouve ça particulier: le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, il touche à trois secteurs d’activité (...). Lorsque je regarde les avis écrits, ce qu’on lui marque c’est qu’il n’a pas accouché de sa stratégie caribou. Pourtant, on le dit depuis le début, c’est en 2023 que ce sera annoncé. Et il y a plein de choses qu’on fait correctement, mais on ne nous juge que sur un détail!»

Or, si l’on y regarde de près, le travail accompli par le ministère dans le dossier des caribous est plutôt satisfaisant, estime le ministre, qui s’est félicité que tous les acteurs concernés aient pu avoir «voix au chapitre» lors des consultations dans les derniers mois.

«L’avenir du caribou révèle la hauteur des défis qui s’adressent à nous tous. La suite pour ces territoires concerne tout le monde : les autochtones, l’industrie, les communautés locales, les élus, les organismes de plein air et de villégiature, pas seulement les écologistes», a lancé Pierre Dufour.

Perception

D’un bout à l’autre de son allocution, le ministre a insisté sur la distance qu’il y a selon lui entre la façon dont le travail de l’industrie forestière est dépeint par les médias, et la réalité.

«On ne cachera pas que le secteur forestier est parfois mis à mal par certains acteurs de notre société, et sert de bouc émissaire par défaut, on dirait pour tous les maux de la forêt, a-t-il souligné. L’industrie ne peut pas laisser les préjugés devenir des faits, et se laisser définir par les autres.»

En fait, M. Dufour considère que le modèle québécois de foresterie n’est rien moins qu’exemplaire. Il s’est notamment félicité de ce que 92% du territoire de la province est certifié d’une norme internationale de foresterie responsable.

«Vous serez d’accord avec moi, j’en suis certain, que ce n’est pas ce qui ressort régulièrement dans les médias», a-t-il lancé aux membres du CIFQ.

Le ministre a exprimé que l’industrie forestière a le défi de «redorer» son image et de corriger certaines perceptions négatives, qui sont selon lui véhiculées par les journalistes.

«Entre nous, nous savons de quoi on parle, quand on parle de ces normes (...). Par contre, le public en général, ce sont des gens qui ne sont peut-être pas conscients de ce que sont ces normes. Il faut trouver le moyen de faire en sorte (...) que ces normes-là démontrent justement le sérieux de la manière dont on traite nos forêts», a-t-il déclaré.

«Au contraire, lorsqu’on parle de l’industrie, on l’associe encore à l’image des coupes à blanc, ou bien de la situation qui se passe dans la forêt amazonienne, en occultant tout l’aspect écoresponsable de notre industrie québécoise.»

Ainsi, le message du ministre aux industriels du CIFQ était qu’il est nécessaire de trouver des façons pour corriger ce problème de perception, même s’il a exprimé à quelques reprises qu’il «ne faut pas attendre que la presse [les] valorise».