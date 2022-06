L'amour est dans le pré : les portraits des agriculteurs et agricultrices dévoilés

Le portrait de huit agriculteurs et agricultrices a été dévoilé jeudi en prévision de la 11e saison de «L’amour est dans le pré» qui doit commencer cet hiver.

Démontrant cette année encore une belle inclusivité au sein de ses candidatures retenues, c’est désormais au tour des prétendants et prétendantes d’aller s’inscrire. Les cinq agriculteurs ayant reçu le plus de demandes sérieuses seront choisis pour faire partie de l’aventure.

Cette année, deux agricultrices, toutes deux âgées de 24 ans, ont été présélectionnées.

Anne-Sophie habite Neuville, situé dans la région de la Capitale-Nationale. Elle est à la recherche d’un gars simple, souriant, habile de ses mains et aussi travaillant qu’elle. Cette productrice bovine, avicole et acéricole, déborde d’énergie et aime s'entrainer ainsi que s’impliquer dans sa communauté.

Élisabeth, aussi productrice bovine, est établi à Saint-Gabriel-de-Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. Elle possède également une ferme équestre où elle entraine et accueille des pensionnaires. À la suite d’un voyage en Australie, elle a eu la piqûre pour l’agriculture. Elle cherche maintenant un compagnon charismatique et vaillant qui sera prêt à accepter son mode de vie et qui partagera ses mêmes valeurs familiales.

Représentant LGBTQIA2S+, Nicolas, 42 ans, de Lac-du-Cerf dans les Laurentides, est à la recherche d’un homme qui sera prêt à s’établir sur son ranch. Doyen de cette année, il est producteur de foin et possède une ferme équestre. Il est également maire de sa municipalité depuis un an. Très curieux de nature, passionné, ricaneur et charismatique, il se passionne pour la rénovation et aime la chasse, la pêche et les voyages.

De son côté, Marc-Antoine s’implique sur la ferme depuis qu’il est tout petit. Âgé de 27 ans, il est célibataire depuis trois ans. Il cherche une femme simple avec qui il pourra entrevoir un futur durable. Basé à Saint-Philémon, en Chaudière-Appalaches, il se décrit comme un gars de gang, travaillant, minutieux et sensible.

Tommy (25 ans) de Baie-du-Febvre dans le Centre-du-Québec, Robert (27 ans) de Howick en Montérégie et Olivier (20 ans) de La Baie au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont quant à eux tous les trois producteur laitier et de grande culture.

Tommy fait partie de la quatrième génération de la ferme familiale. Souriant et sportif, il cherche une fille ricaneuse et complice qu’il pourra taquiner. Célibataire depuis trois ans et demi, il veut avoir une relation stable et durable basée sur l’honnêteté et la fidélité.

Robert s’occupe principalement des travaux aux champs de la ferme familiale. Plus réservé et introverti, il trouve difficile de faire de nouvelles rencontres. Célibataire depuis cinq ans, il souhaite trouver une fille qui aura les mêmes valeurs familiales que lui, extravertie, qui prendra les devants et qui lui fera découvrir de nouvelles choses.

Olivier est très énergique et aime se dépenser dans les sports. Il a repris la ferme familiale après avoir fait ses études en gestion agricole. Il tient à maintenir un équilibre de vie qui lui permettra de pratiquer ses sports tout en rencontrant la perle rare. Célibataire depuis un an, il est à la recherche d’une jeune femme aussi passionnée, énergique et déterminée que lui.

Finalement, Guillaume, aussi producteur laitier, cherche une femme souriante, compréhensive et travaillante qui saura apprécier le calme et la beauté de Rivière-Ouelle au Bas-Saint-Laurent, où il est établi. Âgé de 38 ans, il est un peu timide à première vue, mais se définit comme un homme simple et sensible qui apprécie les petites attentions bienveillantes.

Pour visionner les capsules des candidates et candidats : Noovo.ca.