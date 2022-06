Le coup d’audace de Simon Jolin-Barrette

Simon Jolin-Barrette nous a rappelé, cette semaine, pourquoi il est le leader de la tendance nationaliste à la CAQ et au Conseil des ministres.

Dans un entretien fondamental, mais étrangement peu commenté au Journal de Montréal, il a expliqué que le Québec devait en quelque sorte s’affranchir de la Charte canadienne des droits et libertés, et se référer principalement, et peut-être même exclusivement, à la charte québécoise.

À certains égards, c’est simple bon sens. Le Québec n’est pas signataire de la constitution de 1982, qui lui a été imposée sans son consentement.

Juges

Dès lors, elle demeure fondamentalement illégitime.

Mais pour l’instant, le gouvernement du Québec n’en tirait pas vraiment les conséquences, sauf lorsqu’il utilisait la clause nonobstant, qui était une survivance de l’ancien ordre constitutionnel, et qui empêchait les élus d’être complètement soumis au gouvernement des juges. Le gouvernement des juges est autoritaire et antidémocratique.

Mais Simon Jolin-Barrette va plus loin.

En le disant presque ainsi, il affirme que la démocratie québécoise doit s’affranchir de la constitution de 1982.

Il rappelle, et cela est essentiel, que les deux Chartes sont animées par des logiques différentes. La première s’inscrit dans un ordre constitutionnel qui sacralise le multiculturalisme. La seconde trouve sa source dans l’Assemblée nationale et porte, quoi qu’on en dise, la marque du peuple québécois.

Qu’on me comprenne bien : je n’idéalise pas les chartes de droits. Je considère que les libertés publiques, que je sais vitales et essentielles, n’avaient pas besoin d’elles pour se maintenir.

Ces chartes abîment la démocratie en la soumettant au chantage de toutes les minorités qui font passer leurs caprices et revendications pour des droits et même des droits fondamentaux.

Mais tant qu’à se soumettre à une charte, aussi bien le faire à la nôtre et non pas à celle d’Ottawa.

D’ailleurs, pour rester dans le fil de l’argument, c’est justement une des grandes vertus de la charte québécoise d’être facilement modifiable par l’Assemblée nationale. Elle surplombe moins les élus que la charte d’Ottawa. Le pouvoir politique a une emprise sur elle. Nous avons une emprise démocratique sur elle.

Ce n’est pas un détail, dans nos sociétés plus que jamais dépossédées de la souveraineté populaire.

De ce point de vue, la proposition de Simon Jolin-Barrette est non seulement nationaliste, mais authentiquement démocratique.

Démocratie

Et il nous faut alors envisager la suite des choses. Car si le gouvernement du Québec assume cette logique, et ne se contente pas d’en faire une rhétorique, cela accélérera le choc constitutionnel à venir avec le Canada.

Car la différence entre nos deux pays ne cesse de s’approfondir. Nous ne parlons pas la même langue que les Canadiens. Nous n’avons pas la même culture. Nous ne pensons pas l’intégration et la laïcité de la même façon. Même nos visions de la démocratie diffèrent.

Le coup d’audace de Simon Jolin-Barrette nous permet de faire un pas de plus dans cette direction.