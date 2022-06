Les mondiaux des maîtres débarquent à Québec en janvier

Le Centre de glaces Intact Assurance de Québec sera le théâtre des Jeux mondiaux des maîtres de patinage vitesse du 27 au 29 janvier 2023

Les dates ont été retenues samedi dernier à Amsterdam à l’occasion d’une rencontre du comité international des maîtres à laquelle Benoît Lamarche assistait. L’olympien des Jeux olympiques de 1984 à Lake Placid et de 1988 à Calgary n’a qu’un souhait en prévision de cette rencontre internationale qui s’adresse aux patineurs de 30 ans et plus.

« Notre grand défi est que tous les anciens olympiens du Québec se lancent un défi et participent aux mondiaux, a souligné Lamarche, qui a pris part aux éditions de 2001 et 2006. Qu’ils viennent avec leur famille et qu’on s’amuse tout le monde ensemble. On est encore compétitifs, mais il faut être raisonnable et diminuer les attentes. »

Présent aux Pays-Bas en fin de semaine dernière, Lamarche a senti un intérêt pour les patineurs à se pointer à Québec. « Il y a une histoire de patin au Québec et plusieurs patineurs ont l’âge de Gaétan [Boucher] et ils connaissent ses exploits, a-t-il expliqué. Il y a également l’attrait du nouvel anneau ainsi que Québec qui est appréciée des Européens. »

« TOUTE SORTE DE MONDE »

Présent à Québec en 2001 et à Calgary en 2006 où il avait réalisé ses meilleurs temps en carrière aux 500 m et 1500 m à l’âge de 40 ans, Lamarche adore cette compétition.

« Il y a toute sorte de monde, résume-t-il. Il y a des patineurs de 85 ans qui sont inspirants. Ce sont des passionnés. Ils ne vont pas vite, mais ils sont fiers. Le patinage de vitesse est un sport exigeant, mais il se vit bien en vieillissant. »

« À Calgary, j’avais beaucoup profité de la nouvelle technologie [les patins Claps] pour réussir mes meilleurs temps en carrière, d’ajouter Lamarche. En 2001, notre troisième enfant était né entre le 3000 m que j’avais patiné le vendredi soir et le 1500 m du lendemain. Ma conjointe m’avait dit qu’on avait l’expérience rendus à trois enfants et d’aller patiner mon 1500 m après la naissance de Catherine. »

Quadruple médaillé olympique et maintenant âgé de 64 ans, Gaétan Boucher se donne quelques mois avant de décider s’il prendra le départ ou non. De retour sur ses longues lames depuis l’automne dernier, Boucher adorerait patiner sur l’anneau intérieur qui porte son nom, mais il veut s’assurer de présenter une forme qui lui convient avant de confirmer sa présence.

SELON L’ENTRAÎNEMENT

« Après un entraînement en salle cet été, je vais retourner sur la glace à la fin août et ma progression dictera ma décision, a-t-il expliqué. C’est certain que j’aimerais patiner à Québec dans l’un des plus beaux anneaux au monde, mais il n’y a pas d’intérêt si je suis pour terminer en 15e place. Je n’étais pas satisfait de mes performances avant Noël. Ça se passe bien sur le plan technique, mais j’ai beaucoup de travail pour retrouver la force souhaitée. Le patinage de vitesse est un sport très exigeant et ce n’est pas facile de recommencer après une si longue absence. »

Boucher a participé aux mondiaux de 1996 et de 1997 avant d’accrocher ses patins de façon définitive l’année suivante. « J’étais bien plus fort et plus jeune et j’avais arrêté seulement depuis 1988.