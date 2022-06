Les premiers congédiements

Le président des opérations baseball des Phillies de Philadelphie, David Dombrowski, déçu de la fiche de 22-29 de son équipe, a annoncé le congédiement de son gérant Joe Girardi.

Girardi a été le premier gérant à être relevé de ses fonctions cette saison... mais certes pas le dernier !

D’ailleurs, quelques jours plus tard, c’était au tour de Joe Madden, des Angels, de perdre son poste.

Déjà, les observateurs soutiennent que les postes de Tony LaRussa, chez les White Sox de Chicago, de Don Mattingly, chez les Marlins de Miami, et de Chris Woodward, des Rangers du Texas, sont aussi en danger.

Girardi a été nommé à la barre des Phillies avant le début de la saison 2020 et, sous sa gouverne, les Phillies ont affiché un rendement de 132-141, sans se rendre aux séries une seule fois.

Girardi a précédemment été gérant des Yankees de New York de 2008 à 2017 et il les avait menés au championnat de la série mondiale en 2009. À titre de joueur, Girardi a trois bagues de série mondiale.

Rob Thomson a été désigné comme gérant par intérim jusqu’à la fin de la saison.

Dans le cas de LaRussa, les attentes sont élevées chez les White Sox et la direction de l’équipe ne sera pas très patiente.

Réveil des Blue Jays

Les Blue Jays ont connu un regain de vie, mais cela n’a pas suffi à la troupe de Charlie Montoyo pour réduire l’écart qui les sépare des Yankees de New York.

Ces derniers ont le vent dans les voiles, surtout avec les coups de canon d’Aaron Judge.

Sans oublier que les Yankees comptent sur un exceptionnel quatuor de lanceurs partants en Gerrit Cole, Nestor Cortes, Luis Severino et Jameson Taillon.

De plus, en relève, en dépit des problèmes d’Aroldis Chapman, les Yankees sont très bien servis avec Chad Green, Clay Holmes et Michael King.

Chez les Jays, on a toutes les raisons au monde de se réjouir des performances du jeune Alek Manoah, leur premier choix au repêchage de 2019.

Une belle surprise, chez les Jays, c’est le rendement offensif du receveur Alejandro Kirk. Du haut de ses 5 pi 8 po, le receveur mexicain continue de surprendre. Il cogne avec autorité à tous les champs et défensivement, on n’a pas grand-chose à lui reprocher.

Par contre, en général, l’attaque des Blue Jays n’est pas à la hauteur des attentes.

La plus belle surprise est sans doute le réveil offensif de Danny Jansen qui semble avoir retrouvé tous ses moyens. Il se veut un appui de taille pour Vladimir Jr. Par contre, Teoscar Hernandez et Lourdes Gurriel Jr tardent à se remettre en marche.

La contribution de Santiago Espinal est loin d’être négligeable !

Dégringolade des Angels

La séquence de 12 échecs des Angels a inévitablement mené au congédiement de Joe Maddon.

C’est toujours la même histoire... il est plus facile de congédier le gérant que 25 joueurs...

Après une telle série noire, il n’est pas facile de redresser la barque, et c’est Phil Nevin qui a hérité de cette tâche par intérim.

Souhaitons-lui bonne chance !!!

Nevin a joué durant 12 saisons dans les majeures, endossant les uniformes des Astros, des Tigers, des Angels, des Padres, des Rangers, des Cubs et des Twins, pour un total de 1217 matchs entre 1955 et 2006 et il a aussi été instructeur chez les Giants et les Yankees.

Il a été gérant dans les mineures et le baseball indépendant, mais jamais dans les majeures.

La tâche ne sera pas facile, loin de là !

Un spectateur chanceux

Plusieurs spectateurs se rendent au stade dans l’espoir de capter une fausse balle et ainsi en avoir un souvenir. On ne peut pas vraiment choisir son siège pour en capter une. Pourtant, un spectateur au Fenway Park est rentré à la maison avec deux !!! Il a tout d’abord capté le circuit en solo de Jeremy Pena au champ gauche en deuxième manche puis, quelques frappeurs plus tard, il a capté la balle du circuit de deux points de Yuli Gurriel bon pour deux points. L’histoire ne dit pas s’il est allé s’acheter un billet de loterie !

Randy Johnson

Si on vous demandait d’identifier le seul lanceur gaucher de l’histoire des Expos à avoir réussi à retirer au moins 300 frappeurs au bâton dans une saison... voire six campagnes ? Le grand Randy Johnson a réussi l’exploit six fois, soit avec 372 victimes en 2001, 364 en 1999. 347 en 2000, et 334 en 2002, chaque fois dans l’uniforme des Diamondbacks de l’Arizona. Il a compté 329 victimes en 1998 avec les Mariners et les Astros en 1998, sans dominer l’une des deux ligues, mais les majeures ! Il devait récidiver avec 308 retraits au bâton dans l’uniforme des Mariners en 1993.

Les frères Diaz passent à l’histoire

Le mardi 17 mai 2022 a été une journée bien spéciale dans la vie de la famille Diaz. Les frères Edwin Diaz (Mets) et Alexis (Reds) ont signé des sauvetages ce jour-là devenant le premier duo à le faire depuis que Todd et Tim Worrell l’avaient fait le 3 juin 1997. Il faut ensuite remonter au 30 juin 1994 pour apprendre que les frères Ravelo et Josias Manzanillo l’avaient aussi réalisé. C’était le premier de la carrière d’Alexis alors que Edwin en compte 182.

Une carte surprise

Mickey Mantle revendique de multiples exploits au cours de sa carrière. Bien qu’il n’ait joué aucun match depuis 1968, il ne cesse de nous épater ! L’autre jour à Cleveland, dans le cadre du Congrès national des collectionneurs, on a découvert une carte de Mantle, datant de 1955. La compagnie Vintage Breaks offre aux collectionneurs l’occasion de se procurer des paquets intacts de cartes de joueurs pour la somme de 500 $. Chris Roche a tenté sa chance et a trouvé cette carte de Mantle de 1955 et on lui a déjà offert la somme de 50 000 $ !!!