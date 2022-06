Les Warriors champions de la NBA

Les Warriors de Golden State ont triomphé des Celtics de Boston en finale de la NBA, eux qui l’ont emporté 103 à 90 lors du sixième match de l’ultime série.

Jeudi soir, au TD Garden, Steph Curry a sonné la charge avec 34 points, sept rebonds et sept mentions d’assistance. Il a été appuyé par le Canadien Andrew Wiggings, qui a inscrit 18 points.

Draymond Green n’a pas été en reste. Le vétéran de 32 ans a amassé 12 points, 12 rebonds et huit aides. Il compte maintenant 15 parties avec au moins sept rebonds et autant de passes décisives lors de la finale de la NBA. Seulement LeBron James (34) et Magic Johnson (29) le devancent dans l’histoire du circuit à ce chapitre.

Chez les Celtics, Jaylen Brown a été très bon dans la défaite. Le numéro 7 a obtenu 34 points, sept rebonds et trois mentions d’aide.

Il s’agit par ailleurs du septième sacre de l’histoire de la franchise des Warriors et d’un quatrième championnat en huit ans. En effet, le club californien avait également remporté les grands honneurs en 2015, 2017 et 2018. De leur côté, les Celtics devront encore attendre avant de mettre la main sur la 18e victoire de leur histoire en finale.