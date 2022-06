Livraison de bonheur !

Encore une fois cette année, des représentants de médias, plusieurs bénévoles et employés du Groupe Martin ont respecté la tradition en se réunissant à Lauberivière, sur la rue du Pont à Québec, afin de participer à l’annuelle soupe populaire St-Hubert. Trois cents repas chauds de poulet (avec frites, pain, sauce, salade de chou et dessert bien sûr !) ont été offerts aux gens dans le besoin de la ville. Pour la quatrième année, le Groupe Martin a également pu compter sur Martin Dessert, partenaire d’affaires, afin de contribuer à l’événement. Un chèque de 10 000 $ a donc été remis officiellement à l’équipe de Lauberivière, en plus des 300 repas d’une valeur de 2000 $, pour le plus grand plaisir des bénéficiaires et des occupants. Sur la photo : Jean Martin, copropriétaire Groupe Martin ; Manon Beaudoin, directrice générale Fondation de Lauberivière ; Éric Boulay, directeur général Lauberivière ; Jonathan Martin, directeur des opérations, et Gabrielle Martin, directrice des ressources humaines, tous les deux du Groupe Martin.

Prix Ginette-Paradis

Photo courtoisie

Le centre communautaire Le Pivot, a profité d’un dîner de reconnaissance des bénévoles en matière d’impôt pour remettre le prix Ginette-Paradis à un bénévole du programme impôt qui s’est démarqué au cours de la dernière année par son intérêt marqué pour l’organisme, son respect des autres et sa persévérance. La gagnante 2022 du prix Ginette-Paradis est Lise Rhéaume, bénévole pour ce programme depuis plus de huit ans. Mme Rhéaume a produit 74 déclarations provinciales et fédérales et a cumulé plus de 35 heures de bénévolat pour la période de février à avril dernier. Ginette Paradis était une bénévole qui a œuvré pendant près de 18 ans pour le programme impôt bénévole du Pivot et qui est décédée en 2018. Sur la photo, Christian Gignac, conseiller en ressources humaines ; la lauréate, Lise Rhéaume ; Dominique Robert, responsable du programme impôt, et Marc Lachance, adjoint à la direction à l’animation et à la programmation du Pivot.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Carole Lafleur et Georges-Aimé Paré (photos), qui habitent maintenant dans une résidence pour personnes âgées de l’arrondissement Charlesbourg et qui célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple s’était en effet marié le 16 juin 1962, à l’église de la Nativité-de-Notre-Dame de Beauport. Encore très autonomes et en excellente santé, Carole pratique la danse et Georges-Aimé est mordu de golf. Ils ont trois enfants et six petits-enfants. Joyeuses noces de diamant.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 16 juin 2002. Le golfeur américain Tiger Woods (photo) célèbre sa deuxième victoire en trois ans à l’Omnium de golf des États-Unis présenté à Bethpage dans l’État de New York. Il s’agit de sa 8e victoire en carrière dans un tournoi du Grand Chelem.

Anniversaires

Photo courtoisie

Danielle Ouimet (photo), actrice et animatrice québécoise, 75 ans...Maxime Landry, grand gagnant de Star Académie 2009, 35 ans...Jean-Thomas Jobin, humoriste québécois, 47 ans...Daniel Boom Desjardins, ex-membre de La Chicane, 51 ans...Phil Mickelson, ex-golfeur professionnel de la PGA, 52 ans....Gino Vannelli, chanteur canadien, 70 ans...Roberto Durán, boxeur panaméen considéré comme un des meilleurs boxeurs de tous les temps, 71 ans...Derek Sanderson, recrue de l’année dans la LNH (Boston) en 1968, a joué 10 ans dans la LNH dont 7 avec Boston, 76 ans...Lucienne Robillard, femme politique canadienne autant sur la scène provinciale que fédérale, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 juin 2017 : Helmut Kohl (photo), 87 ans, le père de la réunification allemande, pilier de la construction européenne et détenteur du record de longévité à la chancellerie après-guerre (1982-1998) ... 2020 : Patrick Poivey, 72 ans, acteur français, notamment connu pour avoir été la voix française régulière de Bruce Willis, Kyle MacLachlan et Don Johnson... 2015 : Mighty Sam McClain, 72 ans, chanteur et compositeur américain... 2015 : Kirk Kerkorian, 98 ans, homme d'affaires américain (Tracinda) ... 2014 : Tony Gwynn, 54 ans, ancien joueur vedette du baseball majeur (1982 à 2001 San Diego) ... 2010 : Maureen Forrester, 79 ans, contralto montréalaise de renommée internationale... 2009 : Jean-Guy Savard, 66 ans, gérant des ventes, UAP/NAPA Montréal... 2007 : Bernard Pinard, 84 ans, ex-ministre de la voirie dans les gouvernements de Jean Lesage et Robert Bourassa... 2003 : Pierre Bourgault, 69 ans, communicateur, chroniqueur, enseignant... 1997 : Gaston Mandeville, 40 ans, chanteur québécois...