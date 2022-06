Manifestation des conducteurs contre la crise dans le transport scolaire

Des conducteurs de véhicules scolaires manifesteront devant les bureaux de leurs députés un peu partout au Québec jeudi et vendredi afin de réclamer du gouvernement des investissements importants pour sauver le transport des élèves.

Alors qu’il ne manquerait pas moins de 1500 conducteurs pour assurer la couverture de toutes les régions de la province, les propositions du gouvernement semblent insuffisantes pour certains d’entre eux qui envisagent de ne pas renouveler leur contrat avec les centres de services scolaires.

«L’indexation de 8 % de l’enveloppe globale du transport scolaire proposée par le ministère de l’Éducation est nettement insuffisante puisqu’elle ne couvre même pas les augmentations nécessaires pour assurer un salaire décent aux conductrices et aux conducteurs d’autobus jaunes et de berlines», a affirmé Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

«Nous exerçons un vrai métier et il est plus que temps qu’on reçoive une rémunération qui reconnaisse nos compétences», a ajouté Mme Dubé.

Rappelons que le salaire moyen de la profession est actuellement de 20 000 $ par année.

«Si les augmentations des montants pour le transport scolaire ne sont pas à la hauteur des besoins, il y aura d’importants bris de services à la rentrée et ce sera un vrai casse-tête pour les familles», a averti Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.