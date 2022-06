Nouveau pont de l’île d’Orléans: l’appel de qualification est lancé

Le gouvernement amorce le processus pour la réalisation du nouveau pont de l’île d’Orléans et vient de lancer l’appel de qualification, une première étape pour déterminer qui sera responsable de la conception et de la construction du pont.

«L’appel de qualification représente une étape clé dans la réussite du projet», a déclaré le ministre des Transports, François Bonnardel. «Le processus de sélection qu’on entame aujourd’hui va nous permettre de livrer une structure qui reflète la grande valeur patrimoniale et historique de la région. Notre gouvernement s’engage à réaliser un pont exceptionnel pour l’île d’Orléans», a-t-il ajouté.

À cette étape du projet, il s’agit d’évaluer les capacités techniques et financières des candidats afin de présélectionner les meilleurs en vue de l’appel de propositions.Ce n’est qu’après cette deuxième étape que les dossiers des entrepreneurs et des consortiums seront analysés, et que le ministère des Transports déterminera qui décroche le contrat.

La période de dépôts des candidatures pour cet appel de qualification prendra fin le 6 octobre 2022.

Rappelons que le pont actuel arrive à la fin de sa vie utile, et qu’il doit être remplacé par un nouveau pont à haubans d’un peu plus de 2 km. Selon ce qui est prévu par le ministère des Transports, la nouvelle structure comprendra deux voies de circulation, soit une voie dans chaque direction, ainsi que des accotements. Une piste polyvalente sera aussi construite de part et d’autre des voies de circulation.