Qu’adviendra-t-il de RDS et TVA Sports?

Petit à petit, les géants du net et les ligues sportives professionnelles saignent les chaînes de sport.

Après Amazone Prime, qui a mis le grappin sur le football américain du jeudi soir, après Apple TV + qui diffuse désormais deux matchs de baseball le vendredi soir, voici que Tim Cook, le grand timonier d’Apple, fait une entrée fracassante dans le monde du soccer en signant avec la MLS un contrat d’au moins 2,5 milliards $ US sur 10 ans. Les termes du contrat sont complexes et donnent l’impression, à première vue, que tout le monde est gagnant, l’amateur au premier chef. C’est loin d’être la réalité.

Sans qu’il n’y paraisse trop encore, la panoplie de sports que peuvent présenter les chaînes sportives traditionnelles comme RDS et TVA rapetisse comme peau de chagrin. Il y a déjà longtemps que les sports professionnels sont disparus des chaînes généralistes. Radio-Canada fut l’un des premiers réseaux publics du monde à tourner le dos aux sports, même au hockey qui fut pourtant sa principale source d’attraction dès 1952. Aujourd’hui, pour regarder du football, du baseball, du tennis, du golf ou du soccer, il faut souscrire au moins à une chaîne spécialisée, de préférence à toutes si l’on ne veut rien manquer.

L’INTERNET CHANGE LA DONNE

Devant la facilité de diffusion que fournit l’internet, j’écrivais, dans une chronique récente, craindre que les ligues de sports professionnels les plus importantes soient tentées de créer leurs propres plateformes de diffusion. Ce faisant, elles se trouveraient plus près du consommateur-payeur, plus près de l’annonceur et, surtout, elles auraient l’entier contrôle de leur destinée. C’était sans compter la menace des géants de l’internet dont l’appétit est insatiable. Eux aussi constatent que le sport constitue un excellent crochet. Une vache à lait qu’ils peuvent traire aussi.

Maintenant que la diffusion en continu par internet est possible, les jours des télévisions sportives traditionnelles comme TSN, RDS et TVA Sports me semblent comptés. Ingratitude de l’histoire et de la technologie galopante, ces chaînes, qui sont les premières responsables de la popularité de tous les sports professionnels, en deviennent aujourd’hui les victimes.

Le « deal » conclu mardi entre la MLS et Apple semble bien alléchant pour les mordus du foot, comme a le front de prétendre le commissaire Don Garber. Comme si Apple risquait cette somme fabuleuse dans l’unique intention d’offrir des cadeaux aux amateurs de foot que nous sommes !

LE SERVICE NE SERA PAS GRATUIT

Dès l’an prochain, par le truchement d’un service en continu faisant partie d’Apple TV, mais ne nécessitant pas de terminal Apple, tous les matchs de la MLS, y compris ceux du CF Montréal, pourront être visionnés n’importe quand et n’importe où à travers le monde, sans qu’on soit nécessairement abonné à Apple TV+.

Les détenteurs de billets de saison du CF Montréal et ceux de chaque équipe locale de la MLS auront accès gratuitement au service. Histoire de gagner de nouveaux abonnés à Apple TV, quelques matchs seront présentés gracieusement sur internet durant la saison.

Les matchs seront diffusés en anglais et en espagnol et un certain nombre de matchs du CF Montréal le sera en français ! Mais il y aura un prix à payer pour le service. Un prix qui augmentera à mesure qu’il deviendra populaire. Il faudra peut-être plus de temps que la MLS imagine, car il faudra s’habituer à de nouvelles équipes d’analystes et de commentateurs. Seront-ils québécois ? Rien n’est moins sûr... Les mordus risquent de regretter TVA Sports.