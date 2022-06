Sept arrestations en lien avec une enquête sur la pornographie juvénile

Sept personnes ont été arrêtées jeudi dans plusieurs régions de la province en lien avec la pédopornographie.

L’opération a été coordonnée par la Sûreté du Québec et menée par l’équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile, créée il y a huit mois.

Celle-ci regroupe des membres de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux de Montréal, Québec, Longueuil, Laval et Gatineau.

Les enquêteurs ont arrêté sept personnes âgées de 42 à 61 ans, pour possession, distribution et accession à de la pornographie juvénile.

Les policiers ont réalisé plusieurs perquisitions aux domiciles des suspects et du matériel informatique a été saisi pour analyse.

Les perquisitions se sont déroulées à Anjou, Saint-Ambroise, Granby, Sherbrooke, Québec, Saint-Hubert, Laval et Gatineau.

Une étude de Statistique Canada révélait en mai que plus de huit affaires de pornographie juvénile sur dix ne seraient pas résolues et 56 % des affaires d’exploitation et de violence sexuelle à l’égard des enfants en ligne ne seraient pas classées.

Dans l’ensemble, trois victimes sur quatre sont des filles de 12 à 17 ans, et la majorité des auteurs présumés sont des hommes.

Le public est invité à signaler toute situation d’exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à l’adresse suivante : www.cyberaide.ca.