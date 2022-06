Ubisoft crée son tout premier fonds d’investissement : RADAR

Beau projet pour l’industrie des jeux vidéo conçus au Québec, Ubisoft veut soutenir les studios indépendants et, pour y arriver, a prévu un fonds dédié de 10 millions de dollars.

Le communiqué est on ne peut plus clair sur les objectifs à atteindre, «par ce fonds, Ubisoft veut faire grandir l’écosystème tech et créatif local tout en soutenant les créateurs indépendants. En plus de prêter main-forte à l’entrepreneuriat québécois dans le domaine du jeu vidéo, Ubisoft RADAR permettra aussi de maintenir la propriété intellectuelle au Québec.»

Le Fonds aura pour mission d’intervenir à des moments clés du développement des jeunes studios.

Au début du projet en phase de concept et au démarrage de la production ;

En fin de développement afin de lancer le meilleur jeu possible sur le marché;

Au moment de la commercialisation pour optimiser la visibilité et la notoriété du produit.

Ubisoft

Troisième pôle mondial

Depuis 25 ans, l’industrie des jeux vidéo a fait du Québec rien de moins que le troisième pôle mondial. Avec RADAR, Ubisoft ajoute un moteur de plus pour investir dans le formidable potentiel technologique et créatif des petits studios indépendants.

«En plus d’offrir des solutions de financement flexibles et adaptées aux besoins du projet, Ubisoft RADAR mettra à la disposition des entreprises sélectionnées un accompagnement personnalisé par des experts internes et partenaires externes.»

Le communiqué conclut que les profits générés par le fonds seront réinvestis jusqu’en 2030, afin de soutenir la créativité des studios indépendants de la province pour les années à venir.

Allez sur le site dédié d’Ubisoft RADAR pour se renseigner et, le cas échéant, y déposer une demande de financement. La première ronde de financement débute cet automne.