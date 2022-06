Un immeuble de 23 étages sur le boulevard Laurier

Le groupe ACERO mise sur un projet immobilier de 23 étages et 90 M$ sur le boulevard Laurier, désormais un emplacement stratégique du futur tramway de Québec.

Beaucoup plus réaliste que le défunt projet Le Phare, le promoteur ACERO Groupe Immobilier envisage une autre construction immobilière d’envergure sur l’une des artères principales de Québec.

Reprenant les initiales de Sir Wilfrid Laurier, le SWL sera situé à l’intersection de l’avenue de Germain-des-Prés et du boulevard Laurier. Le promoteur parle d’un point de repère important dans le secteur.

Dès janvier 2023, date prévue pour le début des travaux, l’édifice le SWL pourrait devenir la plus haute tour exclusivement résidentielle à Québec avec 150 unités haut de gamme.

Bien intégré

À titre d’exemple, Le Phare de Québec, projet immobilier abandonné du Groupe Dallaire, aurait compté quatre tours de 17 à 49 étages.

La plus haute tour aurait possédé 230 condos, 270 appartements et un hôtel de 150 chambres. Ce dernier bâtiment visait à être un des plus hauts au Québec. D’abord annoncé en 2015, la Ville a écarté le projet en 2020.

Pour le SWL, une mise en vente sur plans débutera à l’automne 2022 et la livraison finale est prévue pour 2024.

« C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis trois ans. Nous sommes sur l’un des axes du futur tramway. Le boulevard Laurier va changer et pas juste avec notre immeuble. C’est extrêmement important et c’est réaliste », a confié Benoît Raymond, président d’ACERO Groupe Immobilier.

Pas de débat

Avec une façade très transparente, l’immeuble offrira une terrasse panoramique extérieure sur le toit du 20e étage. L’acceptabilité sociale ne semble pas un enjeu.

« On répond aux normes du zonage exact. C’est quelque chose qu’on n’a pas ici et ça va se distinguer. On offrira un environnement assez luxueux dans un contexte très urbain », ajoute M. Raymond.

Selon lui, il ne serait pas surprenant de voir d’autres projets d’une taille similaire sur Laurier. Le SWL offrira aussi à ses résidents des perspectives de vues uniques en ville, explique le promoteur.

Fondée par Benoît Raymond, ACERO Groupe Immobilier est une entreprise œuvrant autant dans le résidentiel, le commercial et l’industriel.