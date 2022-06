Une expérience précieuse pour les joueurs du Rocket

Au lendemain de leur élimination, les joueurs du Rocket de Laval étaient évidemment déçus de cette défaite dans un septième match qui aurait pu leur permettre d’atteindre la finale de la Coupe Calder.

Or, cette aventure jusqu’en finale de l’Association de l’Est de la Ligue américaine a sans doute permis aux plus jeunes de vivre une expérience formatrice pour les années à venir. Dans la victoire comme dans la défaite... Avant de s’incliner 4 à 0 dans le match ultime face aux Thunderbirds, mercredi soir à Springfield, le Rocket a d’abord éliminé, dans l’ordre, le Crunch de Syracuse et les Americans de Rochester.

Au fil des séries, le jeune gardien Cayden Primeau, 22 ans, a notamment démontré qu’il n’était peut-être pas si loin de pouvoir faire un saut définitif dans la Ligue nationale de hockey. En 14 rencontres éliminatoires, il a ainsi affiché un impressionnant taux d’efficacité de ,936. Sa moyenne de buts alloués a par ailleurs été de 2,17.

Harvey-Pinard impressionne

Chez les plus jeunes de l’équipe, les Québécois Rafaël Harvey-Pinard et Joël Teadsale ont également vécu une expérience précieuse, tout comme Joshua Roy qui, à 18 ans, a même pu prendre part à un match. Harvey-Pinard s’est notamment signalé avec une récolte de 10 points, dont cinq buts, en 15 parties.

Également âgés de 22 ans ou moins, les attaquants Jesse Ylonen et Nate Schnarr ont aussi poursuivi leur développement durant ce parcours éliminatoire, tout comme les défenseurs Mattias Norlinder et Gianni Fairbrother, même si ceux-ci ont été limités respectivement à cinq et trois parties.