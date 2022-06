DAIGLE, Line



À l'Hôpital Laval, le 22 avril 2022, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Line Daigle, conjointe de monsieur Nelson Thériault et fille de feu monsieur Gérard Daigle et de feu madame Huguette Garneau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Nelson Thériault, ses frères : Mario Daigle (Mireille Beaupré) et Pierre Daigle; son neveu : David Beaupré Daigle; ses tantes et oncles : feu Micheline Garneau (Benoît Letourneau), France Garneau (feu Michel Lachance), Diane Garneau (Richard Galibois); les membres de la famille Daigle : Yvette Daigle (feu Marcel Jobin), Lise Daigle (Pierre Parkins), Lise Blouin (feu Yvon Daigle), Raynald Daigle (Claudine Pelletier) et Philias Daigle (feu Jeannette Daigle) ainsi que son beau-frère et sa belle-sœur Jocelyn et Nicole Thériault ; ses amies : Carole Levesque, Marie-Hélène Dorion (Richard Savard), Lynda Beaulieu; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant de l'I.U.C.P.Q pour les bons soins prodigués à Line jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'I.U.C.P.Q et la Société canadienne du cancer.