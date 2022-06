LATULIPPE, Guy



À Québec, le 12 juin 2022, à l'Hôpital Laval, est décédé Guy Latulippe.Il laisse dans le deuil son épouse, Marie Arseneault Latulippe; ses fils : Pierre, Stéphane et François; ses petits-enfants : Simon et Yasmine, ainsi que ses frères : Gilles, Jacques et sa soeur Louise. La famille invite les gens à venir lui rendre hommage à la résidence familiale du 3344 Rochambeau, Québec, G1X 2G4, le dimanche 19 juin 2022, entre 13h et 18h. Préparez-vous à nous partager les souvenirs que vous avez de Guy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, # 305, Québec, G1S 3G3,www.societealzheimerdequebec.com