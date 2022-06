20 ans et 200 M$ de chiffre d’affaires pour Creaform de Lévis

Depuis l’essaimage de l’Université Laval de la technologie de numérisation 3D de Creaform, on peut dire que l’eau a coulé sous les ponts. Pour souligner son 20e anniversaire d’existence en 2022, l’entreprise lévisienne atteindra 200 M$ de chiffre d’affaires.

L’entreprise embauche aujourd’hui plus de 700 employés dont 380 à Lévis. Elle compte 15 places d’affaires dans le monde. En 2013, Creaform est devenue une unité commerciale de l’américaine AMETEK.

«Depuis la fin du deuxième trimestre du début de la pandémie, nous sommes repartis sur une croissance assez rapide. L’an dernier, nous avons enregistré une croissance de 22% par rapport à l’année précédente. On continue d’avoir une croissance très accélérée», a affirmé Fanny Truchon, PDG de Creaform.

«Cela s’explique par notre réaction face à la pandémie pour être capable d’avoir des stratégies digitales et virtuelles beaucoup plus efficaces. Nous avons adapté nos façons de faire à la réalité», a souligné Mme Truchon.

Marchés extérieurs

L’entreprise réalise 97% de son chiffre d’affaires sur le marché de l’exportation. Ses clients sont les manufacturiers automobiles et aéronautiques et leurs chaînes d’approvisionnement qui ont rencontré d’énormes difficultés depuis le début de la pandémie.

«On travaille avec les grands manufacturiers à travers le monde qui utilisent nos solutions pour faire du contrôle de la qualité et de la rétro-ingénierie», ajoute Mme Truchon.

Grâce à ses scanners 3D, Creaform est en mesure de transformer un objet physique en un objet virtuel avec de puissants algorithmes de référencement dynamique.

D’ailleurs, la division de service-conseil en ingénierie a grandement été sollicitée au cours de la pandémie par les manufacturiers pour trouver des solutions électriques et électroniques pour faire face aux problèmes d’approvisionnement.

«Nous avons aidé beaucoup de manufacturiers, particulièrement au Québec, à trouver des pièces de remplacement pour faire face justement au problème d’approvisionnement tout particulièrement à cause de la crise des semi-conducteurs.»

Au cours des prochaines années, des investissements sont à venir à l’usine de Lévis.

«Quand on regarde vers l’avant, on prévoit des dizaines de millions d’investissements», a dit Mme Truchon.

Creaform compte une soixantaine de postes à combler présentement.